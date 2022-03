15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il governo intervenga presto per calmierare gli effetti delle sanzioni e per stanare le truffe dei prezzi sui carburanti per evitare che questa crisi possa far crescere le diseguaglianze e far saltare per aria il sistema economico". Così Andrea Casu del Pd al Tg2.