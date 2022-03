Ucraina: Zelensky, 'chiunque voglia vivere ora lascia la Russia'**

15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "8 anni di guerra, 20 giorni dell'invasione su vasta scala. Noi combattiamo per la vita, combattiamo contro i missili e tutto ciò che la Russia usa per distruggere noi lo usa per distruggere sé stessa". Lo afferma in un video su Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. La Russia, dice Zelensky, si avvia "all'autodistruzione, all'autoisolamento, povertà, degrado. Chiunque voglia vivere, studiosi, artisti, uomini d'affari, chiunque voglia vivere ora lascia la Russia".