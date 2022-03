Luca Floris, Ristorante Duanima Cagliari: “Stagionalità e cucina espressiva, ecco la ricetta per offrire un'esperienza culinaria innovativa”

15 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Lo chef ha ideato un approccio alla cucina basato sulla ricerca accorta delle materie prime, rivisitando molti dei piatti della tradizione con tecniche moderne di realizzazione

Cagliari, 15 marzo 2022. Il mondo della ristorazione è alla costante ricerca di novità, sia sul piano degli ingredienti che su quello delle tecniche di realizzazione, con la clientela sempre più attenta nell'individuare unicità e inventiva. Gli operatori del settore, andando incontro alle richieste del mercato, hanno saputo reinventarsi, trovando ispirazione nelle esperienze vissute negli anni passati. “ Ė la cucina espressiva quella che maggiormente riesce a stimolare la mia capacità di preparazione dei piatti. Scardinare ed elaborare: è questo il mio modus operandi”, afferma Luca Floris, chef e fondatore a Cagliari di Duamina. Le parole di Floris sono rappresentative della sua idea culinaria, composta da conoscenza approfondita sia della cucina tradizionale sarda che di quella internazionale. Lo chef di Duamina vanta una lunga carriera all'estero, a stretto contatto con professionisti in ristoranti stellati tra Barcellona, Parigi e Londra. Un background di peso, che gli ha permesso di crescere sia lavorativamente che umanamente, consentendogli di avere una visione a 360 gradi del mondo della ristorazione. “Quella per la cucina è una vera e propria passione, che si trasforma in lavoro con tanti sacrifici e grazie alla fortuna di aver potuto imparare da bravissimi chef. Arriva però un momento — continua Floris — nel quale subentra l'esigenza di costruire qualcosa per sé, con le idee maturate nel corso del tempo”. A 38 anni, dopo un decennio trascorso in giro per l'Europa, nel 2017 Luca Floris apre Duanima: un modo per tornare nella sua regione d'origine, una sfida colta, spinta dal desiderio di mettere in pratica, quanto acquisito nelle esperienze lavorative. L'attenzione verso gli ospiti, l'ambiente elegante del locale, l'alta qualità delle materie prime sono stati al primo posto tra gli obiettivi di Floris, che negli ultimi due anni si è scontrato, come tanti altri colleghi, con le restrizioni imposte dalla pandemia. “Le chiusure forzate sono state dolorose, ma siamo pronti a riprendere a pieno ritmo, nella speranza che il peggio sia alle spalle”, commenta lo chef. Nato a Tonara, nel cuore della Sardegna, presso il suo ristorante Floris impiega materie prime stagionali e di qualità, scelte accuratamente nel quotidiano. “Vado al mercato, parlo con i venditori, mi confronto con altri clienti: credo sia questa l'essenza del mio lavoro, per poi creare e impiattare un'idea qualitativamente superiore e possibilmente unica nel suo genere”. Un'unicità che si trova non solo nelle elaborazioni dello chef ma anche nei vini proposti, scelti con cura dando precedenza a realta' poco conosciute italiane ed estere. Con un'innovazione: lo chef propone a tavola un olio sardo, extra vergine, prodotto da olive semidane che il cliente può portare a casa dopo il pasto. Il nostro obiettivoe' di non deludere le aspettative dei nostri clienti, proprio per questo mettiamo tutto il nostro impegno le nostre conoscenze e la nostra passione in quello che creiamo in cucina per renderlo impeccabile.

