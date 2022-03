Ucraina: Zelensky, 'per russi controllo Kiev è controllo del paese, assurdità assoluta'**

15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Lo scopo militare e politico degli occupanti continua ad essere Kiev, sono convinti che una volta controllando Kiev riusciranno a controllare tutto il paese. Questa è un assurdità assoluta da tutti i punti di vista". Lo afferma in un video su Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenksy. "Per rinforzare ulteriormente la difesa di Kiev e della regione -aggiunge il premier- ho nominato governatore dell'amministrazione regionale militare di Kiev Oleksandr Pavliuk, eroe dell'Ucraina e in passato coordinatore dell'operazioni sulla linea di contatto con le repubbliche separatiste. Oleksii Kuleba continuerà ad aiutare la dirigenze politico militare del paese".