Ucraina: attivisti svizzeri firmano petizione per espulsione Alina Kabayeva dal paese**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Attivisti svizzeri hanno presentato una petizione alle autorità del paese per espellere quella che viene indicata come l'amante del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, l'ex ginnasta russa Alina Kabayeva. Lo riporta l'agenzia di notizie ucraina Nexta Live. La Kabayeva risulta, secondo quanto riportato da molti media nelle scorse settimane, nascosta in Svizzera insieme ai figli avuti con il presidente sovietico. La petizione, secondo quanto afferma Nexta, sarebbe già stata firmata da 30mila persone.