M5S: Conte, 'sovranismo finito ma giusto destra si distingua da noi con posizioni diverse'

15 marzo 2022 a

a

a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il sovranismo così come ci è stato prospettato da Fdi e Lega è stato superato nei fatti dalla storia ed è successo quando siamo riusciti a fare il Recovery in Europa. C'è un prospettiva nuova spero per le forze del centrodestra". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7.

"Io sono per una dialettica democratica tra forze politiche contrapposte, una dialettica giocata con lealtà e quindi è bene che loro si distinguano da noi con posizioni diverse".