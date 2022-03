Ucraina: Renzi, 'in atto scostamento a Est asse globale, ma c'è sottovalutazione'

15 marzo 2022 a

a

a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Credo che questa vicenda sia molto più grande di quanto venga raccontata: io pensi che Putin non sia un umorale, è in atto uno scostamento ad Est dell'asse globale e questa sfida che si gioca prevalentemente su temi energetici, vede una ragione costitutiva nel patto siglato tra Cina e Russia a febbraio. Siamo di fronte a una grande e complicatissima nuova pagine e credo ci sia una sottovalutazione. C'è un asse geopolitico che sta cambiando e la domanda vera è la Nato e l'Ue hanno un'idea sul futuro o no?". Così Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3.