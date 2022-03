15 marzo 2022 a

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Putin ha deciso di fare l'invasione quando ha visto la debolezza americana in Afghanistan, come quando vide la debolezza americana in Siria e si prese la Crimea. Putin è nato con il Kgb. Siamo in presenza di un fatto enorme che non si risolve con gli slogan". Così Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3.