Energia: Renzi, 'bene tetto ma serve nuovo protagonismo Italia su crisi senza precedenti'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Bene andare nella direzione di mettere un tetto finale alle spese degli italiani però si abbia anche il coraggio di mettere questa dinamica entro una cornice più ampia: sta cambiando il mondo, il mondo provoca una necessità di nuovo protagonismo dell'Italia, non si può fare un ragionamento di lungo periodo senza pensare che nel frattempo le famiglie, le imprese, le Rsa, il mondo delle scuole, il mondo della quotidianità sta soffrendo una crisi che non era prevista e che non ha paragoni immaginabili negli ultimi trent'anni". Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l'informativa del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

"Su questo tema -ha aggiunto l'ex premier- stiamo rischiando moltissimo, nella vita quotidiana delle famiglie questa vicenda sta pesando come uno tsunami, sia per le esigenze strettamente economiche che per una questione di fiducia: dopo due anni di Covid arriva una botta ulteriore e sappiamo quanto sia importante la fiducia nell'economia".

"Penso -ha detto ancora Renzi- che stiamo in presenza di uno stravolgimento: quello che sta facendo Putin è immorale, non è umorale, è figlio di una visione strategica che sta spostando ad Est la mappa del mondo. Noi come Unione europea che vogliamo fare da grandi? La Nato oggi quale missione strategica ha? Quello che è certo è che il mondo si sta spostando ad Est e la Cina è sempre più centrale.

"Oggi con quello che è accaduto -ha concluso Renzi- è evidente che è finito il tempo del no a prescindere sugli impianti", dopo che "per un quindicennio c'è stata una ubriacatura da no a prescindere. In questo pianeta o si pone il problema dell'energia non soltanto per una questione economica ma per una questione giustizia oppure ci portano tutti via e saremo sempre più insignificanti nello scacchiere internazionale".