World sleep day, in un anno +26% ricerche online di prodotti per dormire

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Scatta il prossimo 18 marzo in tutto il mondo il World Sleep Day per promuovere la cultura e la consapevolezza sull'importanza del sonno e, secondo quanto riportato da Bva Doxa, quasi un italiano su tre dorme un numero insufficiente di ore ed uno su sette riporta una qualità insoddisfacente del proprio sonno. Così, per indagare ulteriormente il fenomeno, il portale internazionale di comparazione prezzi idealo ha testato l'interesse degli italiani sul mondo del sonno verificando che le categorie legate al settore hanno registrato nel corso dell'ultimo anno un balzo del +26% rispetto all'anno precedente.

Tutto ciò commentano gli analisti di idealo, "è sintomo che si coglie sempre di più l'importanza di un sonno ristoratore, anche per godere di una migliore salute". Le tipologie di prodotto che più hanno interessato gli internauti sono stati i cuscini, i piumini ed i farmaci per insonnia e stress che hanno interessato oltre il +200% dell'utenza rispetto ai 12 mesi precedenti. Dati di impatto anche per gli scaldasonno (+90%), ma soprattutto per i materassi (+164%). Cala invece l'interesse per i materassi a molle (solo all'ottavo posto), superati anche dai materassi ad acqua (sesto posto).

Interesse in crescita anche per i divani letto (oltre +200%), per offrire comfort notturno anche ai propri ospiti, le poltrone relax (+18%), ideali per i pomeriggi più sonnolenti, ed i tappi di protezione dell'udito (+5%)4, perché un sonno rigenerante dipende anche dal non sentire russare la propria dolce metà o da eventuali rumori esterni. Per gli analisti di idealo, infine, è interessante notare come nel corso dell'ultimo anno i prezzi dei prodotti legati al sonno siano nettamente diminuiti online per molte categorie: in media le reti a doghe hanno registrato decrementi di costi del -42%, i letti del -35% ed i farmaci per insonnia e stress del -13%. Per chi vive alle giuste latitudini, da segnalare anche un decremento dei costi del -8% per i letti da giardino. "L'e-commerce si rivela, dunque, degno alleato di chi vuole dormire bene" osservano gli esperti del portale.