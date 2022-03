Energia: Nencini, 'dietro truffa ci sono nomi e cognomi'

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Siccome il prezzo di tutte le tipologie di energia è parametrato sul gas, quando il prezzo del gas sale, cresce anche il prezzo delle rinnovabili e dell'energia elettrica e cresce il prezzo di altri prodotti. E siccome l'inflazione per due terzi dipende dall'energia, tenendo sotto controllo il prezzo del gas significa ridurre l'inflazione dal 5% al 2%”. Lo ha affermato il presidente del Psi Riccardo Nencini, nel dibattito al Senato dopo l'intervento del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

“Dietro a una truffa colossale ci sono nomi e cognomi. Vanno fatti conoscere. Si tratta di speculatori finanziari della peggior specie che approfittano di situazioni di crisi socioeconomica e di conflitti geopolitici per immagazzinare profitti esagerati", ha proseguito Nencini, che propone: “ridurre l'Iva (col rialzo dei prezzi, il gettito complessivo non ne risentirebbe); tetto ai prezzi creando un mercato amministrato per l'energia e per i prodotti di prima necessita; tassare fortemente gli extraprofitti; una normativa europea che metta in trasparenza i contratti; verificare il ruolo e il comportamento dei vari soggetti istituzionali deputati al controllo dei prezzi sui beni sensibili”.