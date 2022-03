Ucraina: Sereni (Pd), 'guerra sta accelerando processo integrazione Ue'

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "La guerra sta facendo da acceleratore sul processo di integrazione europea, ha messo l'Unione davanti a un bivio: rafforzare integrazione e solidarietà o dividersi e frantumarsi. Putin pensava di dividere l'Europa e non ci è riuscito, questo è un bene". Così Marina Sereni, viceministra degli Esteri, a Radio Immagina.

"Ed è un bene - prosegue l'esponente del governo - che per la prima volta si sia attivata una direttiva, che esisteva già dal 2001, relativa alla protezione temporanea dei profughi che scappano dalla guerra. E' un fatto straordinariamente nuovo, così come è straordinariamente nuovo che Paesi come la Polonia e la Romania stiano invocando la solidarietà europea".

"Noi ora dobbiamo far sentire tutta la nostra solidarietà e non dimenticarcene quando si tornerà a discutere del Mediterraneo, della modifica del trattato di Dublino o di una nuova regolamentazione dell'asilo e dell'immigrazione in Europa, che noi da tempo stiamo cercando di ottenere. Questa crisi - conclude Sereni - ci costringe ad essere più Europa e più solidali”.