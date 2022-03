Energia: De Petris, 'non meno ma più transizione ecologica'

16 marzo 2022 a

a

a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Ha fatto bene il ministro Cingolani a denunciare la speculazione sul caro carburante. Deve però esser chiaro che i problemi energetici non sono solo derivanti da questa emergenza. Sono strutturali e derivano da scelte sbagliate fatte anche nel recente passato. Dal 2014 abbiamo investito meno nella transizione e aumentata la nostra dipendenza dal gas russo". Lo ha affermato la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, dopo l'informativa del ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sul caro carburante e sulle misure del Governo per contrastarne gli effetti.

"Ora -ha proseguito De Petris- dobbiamo investire sulla mobilità sostenibile, a scapito di quella su gomma, mettere a punto un phase out del gas che ci porti in dieci anni all'indipendenza ed è fondamentale il disaccoppiamento delle rinnovabili dal gas. Questa contingenza drammatica ci offre una possibilità di recuperare il tempo perso ma dobbiamo avere chiara visione generale e prospettiva, non meno transizione ecologica, ma più transizione ecologica".