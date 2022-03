Made in Italy: Blumarine entra nel mondo del gioiello a Vicenzaoro

16 marzo 2022 a

Vicenza, 16 mar. (Labitalia) - Blumarine entra nel mondo del gioiello. Nasce la collezione Blumarine Fine Jewelry, che sarà presentata dal 17 al 21 marzo a Vicenzaoro, manifestazione internazionale di riferimento del settore. Si aggiunge un ulteriore tassello all'offerta del brand acquisito e rilanciato dal gruppo Eccellenze Italiane, fondato dall'imprenditore Marco Marchi. Blumarine Fine Jewelry è una licenza sviluppata all'interno del gruppo dalla società, fondata da Marco Marchi e dall'imprenditore del mondo orafo e dell'orologeria Bruno Nardelli, che ha introdotto i brand della holding nel segmento dei gioielli fashion.

Sono le interpretazioni della leggerezza e della bellezza delle farfalle i temi della prima collezione di Blumarine Fine Jewelry. Interamente made in Italy, la collezione vede protagonisti gioielli in oro 18 carati, diamanti naturali, bianchi e neri, zaffiri rosa e smeraldi. "Per la prima volta nella sua storia - dichiara Marco Marchi - Blumarine entra nel mondo della gioielleria con un progetto che approderà in primis nei mercati internazionali in cui il brand è particolarmente apprezzato, come gli Stati Uniti e il Medio Oriente."

"Questa collezione - sottolinea Bruno Nardelli - esprime i valori di un brand iconico del Made in Italy come Blumarine. Sarà in distribuzione nei mercati internazionali da settembre 2022 e in Italia dal 2023".