Governo: verso Cdm domani alle 15, prima cabina regia

16 marzo 2022 a

a

a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - La riunione del Consiglio dei ministri potrebbe tenersi domani pomeriggio alle 15, preceduta da una cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza in tarda mattinata. Ilo governo lavora al dl sulla roadmap sulle riaperture post-Covid, alle misure anti-rincari e a un nuovo provvedimento per l'accoglienza dei profughi ucraini. La riunione del Cdm non è stata ancora convocata.