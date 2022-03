Ucraina: Oms, confermati altri 12 attacchi a sanità

16 marzo 2022 a

Milano, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha verificato altri 12 attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina". E' quanto segnala via Twitter l'agenzia Onu per la salute che aggiunge di aver confermato in totale 28 nuovi attacchi al settore in più parti del mondo. Oltre agli episodi che si sono verificati in Ucraina alle prese col conflitto con la Russia, si aggiungono anche 15 casi nei territori palestinesi occupati e 1 in Sudan. "Questi attacchi sono avvenuti nei mesi di febbraio e marzo", informa l'Oms che "condanna qualsiasi attacco all'assistenza sanitaria, ovunque", conclude.