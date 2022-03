Ucraina: Rsf chiede apertura inchiesta in Francia dopo morte giornalisti

16 marzo 2022 a

Parigi, 16 mar. (Adnkronos) - Dopo la morte del giornalista franco-irlandese Pierre Zakrzewski e della giornalista ucraina Oleksandra Kuvshynova lo scorso 14 marzo Reporters senza frontiere (Rsf) chiede l'apertura di un'inchiesta giudiziaria in Francia. "Rsf - annuncia l'organizzazione su twitter - presenterà una denuncia nei prossimi giorni. Un'indagine penale è essenziale per identificare gli autori dello sparo che ha ucciso i giornalisti e determinare in quale misura il tiro mirava deliberatamente i giornalisti. Rsf ricorda ai belligeranti che i giornalisti sono dei civili e che prenderli deliberatamente come obiettivi è un crimine di guerra".