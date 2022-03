Feltrin (FederlegnoArredo): "Russia primo fornitore di betulla, scorte per 2 mesi"

16 marzo 2022 a

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "La Russia è il primo fornitore di legno di betulla per l'Italia e l'ha bloccata. Le aziende italiane hanno scorte ancora per uno o due mesi". Lo ha detto il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, a margine della presentazione della 60esima edizione del Salone del Mobile, lanciando l'allarme per l'import di legno di betulla bloccato a seguito del conflitto in Ucraina. "Per la betulla - ha aggiunto Feltrin - la Russia è il principale produttore mondiale, copre l'80% del fabbisogno e ora non si può più acquistare. Nell'arco di qualche mese, se non si risolverà il conflitto, questo potrà avere dei risvolti trasversali, non solo sul nostro comparto ma su tutti gli altri".