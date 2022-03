Covid: si allunga iter vaccino Sputnik, Oms 'rinviate ispezioni in Russia'

16 marzo 2022 a

Milano, 16 mar. (Adnkronos Salute) - Per quanto riguarda il vaccino anti-Covid Sputnik, "dovevamo fare le ispezioni in Russia a partire dal 7 marzo e sono state rimandate a una data successiva". A spiegarlo è stata Mariângela Simão, Assistant Director-General dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per l'Accesso ai farmaci e ai prodotti sanitari. Si allunga dunque l'iter di valutazione del prodotto scudo made in Russia. Le ispezioni si sarebbero dovute tenere a marzo, quindi dopo l'invasione dell'Ucraina. "L'ispezione - ha spiegato Simão durante il briefing di oggi - ha subito" un rinvio "per via della situazione e persino della situazione relativa alle opzioni di volo, al supporto finanziario, alle carte di credito e ad altri problemi operativi. Si sta discutendo di questo con gli sviluppatori russi e la nuova data sarà fissata il prima possibile" per proseguire la valutazione di Sputnik V.