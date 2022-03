16 marzo 2022 a

a

a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Dopo una crisi pandemica, con una drammatica guerra in corso, Letta e i suoi dovrebbero pensare al bene del Paese, non a sterili polemiche. Crisi energetica, caro carburante, emergenza profughi: queste sono le priorità. La sinistra europea, Sanchez in primis, sembra invece ossessionata da un unico obbiettivo: attaccare Matteo Salvini”. Così la deputata della Lega Laura Ravetto.