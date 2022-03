Covid: Oms, 'casi aumentano e vediamo solo punta iceberg, non è finita'

16 marzo 2022 a

a

a

Milano, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "Dopo diverse settimane di calo, i casi segnalati di Covid-19 stanno nuovamente aumentando a livello globale, specialmente in alcune parti dell'Asia. Questi aumenti si stanno verificando nonostante le riduzioni dei test in alcuni Paesi, il che significa che i contagi che stiamo vedendo sono solo la punta dell'iceberg". A evidenziarlo è stato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un briefing da Ginevra, in cui ha voluto ribadire che "la pandemia non è finita".