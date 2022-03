Arte: collezionista giapponese vende Basquiat per 70 milioni di dollari, è record

16 marzo 2022 a

New York, 16 mar. - (Adnkronos) - Uno dei dipinti iconici di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), pioniere del graffitismo americano, dal titolo "Untitled", eseguito nel 1982, torna sul mercato in cerca di un nuovo record. L'opera sarà la star dell'asta del catalogo '20th Century & Contemporary Art' del prossimo 18 maggio della casa Phillips a New York.

Il dipinto di Basquiat nel maggio 2016 fu venduta all'asta da Christie's a New York per 57,3 milioni di dollari. Dopo 6 anni esatti il monumentale quadro, con una larghezza di oltre 5 metri, viene di nuovo venduto: è stato consegnato alla casa d'aste Phillips dal suo proprietario, il magnate e collezionista giapponese Yusaku Maezawa. E' stimato intorno ai 70 milioni di dollari, una cifra di partenza che essa stessa è un primato per Basquiat.

In vista dell'asta di metà maggio, l'opera intraprenderà un tour internazionale a Londra, Los Angeles e Taipei, prima di dirigersi nella sede di Phillips a New York, al 432 Park Avenue.