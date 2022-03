Rugby: presidente Fir Innocenti nella commissione 'rugby di base' di world rugby

16 marzo 2022 a

Dublino, 16 mar. (Adnkronos) - Il Comitato Esecutivo di World Rugby, organo di governo del rugby internazionale, ha ufficializzato la nomina del Presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti a membro del Community Rugby Committee, la commissione per lo sviluppo del rugby di base. Innocenti, che in qualità di Presidente Fir è membro di diritto del Consiglio World Rugby, è il primo italiano inserito nella Commissione che definisce e applica le strategie per la diffusione del rugby nel mondo.

“Sono felice che la Federazione internazionale abbia pensato all'Italia per contribuire attivamente allo sviluppo del nostro Gioco nel mondo. Nel nostro Paese, così come in tutte le Federazioni membre, investire sul rugby di comunità è un passo ineludibile per rendere il nostro sport ancor più globale e guidarlo attraverso le sfide e le opportunità che il mondo di oggi ci pone. Insieme ai colleghi della Commissione il mio impegno sarà rivolto a lavorare attivamente per portare la palla ovale sempre più al centro del panorama della pratica sportiva mondiale”, ha dichiarato il Presidente di Fir, Marzio Innocenti.