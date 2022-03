Ucraina: fonti, verso messa a regime golden power rafforzato per emergenza Covid (2)

16 marzo 2022 a

(Adnkronos) - La messa a regime del golden power rafforzato potrebbe rientrare nel provvedimento contenente le misure anti rincari a cui lavora il governo, dunque riguarderebbe sostanzialmente il settore energia. Con il termine 'golden power rafforzato' si fa riferimento alle misure adottate dall'esecutivo per fronteggiare la pandemia, quando, per prevenire il rischio di eventuali operazioni predatorie in un periodo di estrema vulnerabilità dei mercati, venne ampliato notevolmente l'ambito di applicazione della normativa sul golden power, ovvero gli speciali poteri di controllo preventivo attribuiti alla presidenza del Consiglio dei ministri al fine di salvaguardare gli assetti proprietari di società operanti in alcuni settori considerati strategici per l'economia nazionale.