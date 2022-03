Ucraina: Fontana, 'atterrati a Linate altri 6 piccoli pazienti'

16 marzo 2022 a

Milano 16 mar. (Adnkronos) - Con l'atterraggio del sesto aereo sanitario, Regione Lombardia, Areu e Fondazione Soleterre hanno messo in salvo altri sei piccoli pazienti ucraini. Due sono malati oncologici e quattro hanno patologie gravi. Dall'inizio del mese sono dunque 26 i bambini e gli adolescenti oncomalati che, grazie a questo lavoro di squadra sono potuti scappare dai bombardamenti per essere accolti nelle strutture sanitarie regionali e nazionali.

“Da parte nostra – commenta in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – stiamo facendo tutto il possibile, unendo le forze, per mettere in salvo quante più persone possibili così da garantire loro, in sicurezza, tutte le cure di cui hanno bisogno. I bambini, a maggior ragione se colpiti da malattie importanti, devono continuare ad avere la priorità”.

“Continuiamo con il nostro impegno costante un'altra missione umanitaria è riuscita, ma non basta. Tanti altri bambini hanno bisogno di noi, questo conflitto non risparmia i più vulnerabili e la prontezza di intervento è fondamentale", aggiunge il presidente di Fondazione Soleterre Damiano Rizzi, facendo sapere che "altri voli sanitari atterreranno in Italia dove è in atto un meccanismo di soccorso straordinario che non smette mai di sorprenderci e che dalla Regione Lombardia sta prendendo sempre più una dimensione nazionale”.