Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 marzo

(Adnkronos) - Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, mercoledì 16 marzo 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli mentre i casi continuano ad aumentare e il governo lavora alla roadmap sulle riaperture. Il bollettino:

Sono 8.756 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo dati e numeri della regione nel bollettino di oggi, 16 marzo. Si registrano inoltre altri 11 morti. I nuovi casi a Roma sono 4.344. Nel Lazio "su 11.508 tamponi molecolari e 45.672 tamponi antigenici per un totale di 57.180 tamponi, si registrano 8.756. nuovi casi positivi (-1.806), sono 11 i decessi (-3), 1.030 i ricoverati (-24), 69 le terapie intensive (-5) e +8.523 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 4.344", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Sono 8.183 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo dati e numeri del bollettino della regione di oggi, 16 marzo. Si registrano inoltre altri 11 morti. A Milano città i nuovi casi sono 1.400. 72.948 i tamponi effettuati. Il tasso di positività sale così all'11,2%. 38.977 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. Cala il numero di ricoverati: in terapia intensiva ci sono 71 pazienti, 2 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 809, 20 meno di 24 ore fa.

In particolare, sono 2.962 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 1.400 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 893 nuovi contagi, quella di Varese con 774 e Monza e Brianza con 709. La provincia di Bergamo registra oggi 472 nuovi casi, Como 465, Pavia 408, Mantova 320, Lecco 309, Cremona 240, Lodi 146 e Sondrio 101.

Sono 5.795 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 16 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione diffuso da Azienda Zero. Si registrano altri 9 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.395.268, mentre gli attualmente positivi sono 57.002. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14 mila (14.008). Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.834 dosi di vaccino.

Sono 7.595 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 marzo in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 42.581 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 4 nuovi decessi, uno avvenuto nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 38 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 574 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Sono 3.682 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo numeri e dati del bollettino della regione di oggi, 16 marzo. Si registrano inoltre altri 11 morti. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.223.601 casi di positività. 20.783 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.263 molecolari e 10.520 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.231.479 dosi; sul totale sono 3.765.430 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,7%. Le terze dosi fatte sono 2.703.257.

Sono 5.203 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.203 su 30.993 test di cui 7.861 tamponi molecolari e 23.132 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,79% (59,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.751.947 di cui 2.328.346 dosi booster.

Sono 2.589 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo dati e numeri del bollettino della regione di oggi, 16 marzo. Si registrano inoltre altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.518 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 334 (+6). 25.765 sono i casi di isolamento domiciliare (+450). Si registrano 4 decessi: 1 donna di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 2 donne di 78 e 100 anni, residenti nella provincia di Sassari, e 1 donna di 93 anni, residente nella provincia di Oristano.

Sono 3.405 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo numeri e dati del bollettino della regione di oggi, 16 marzo. Si registrano inoltre altri 6 morti. 13.756i tamponi effettuati, +1.445 guariti. Il totale dei decessi è di 2.197. Il bollettino, inoltre, registra +1.954 attualmente positivi, +7 ricoveri (per un totale di 336) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 16).

Sono 6.002 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 marzo 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 26 morti. Da ieri i guariti sono 13.388. Al momento i positivi nell'isola sono 227.578. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Palermo a 2.012, Agrigento 1.063, Messina 972 e Ragusa 704.

Sono 834 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 16 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.597 tamponi (molecolari e antigenici). Sono state registrate 420 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 94 (+4) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 54 (di cui 2 in terapia intensiva) nell'ospedale di Potenza; 40 (di cui 1 in terapia intensiva) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19mila.

Sono 1.046 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 marzo 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti che porta il totale delle vittime a 4.844. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.793 tamponi molecolari e 5.565 i test rapidi antigenici.

Sono 1.832 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti che porta il totale a 3.035. Da ieri sono guarite 874 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.974 tamponi molecolari e 9.957 test antigenici con un tasso di positività al 12.26%. In Abruzzo al momento ci sono 33.427 positivi. I ricoverati in area medica sono 274, 10 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 12, una in meno da ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Teramo a 542, Chieti a 456 e Pescara a 340.

Sono 6.999 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 marzo in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 17 morti. I nuovi casi, individuati su 39.253 tamponi giornalieri, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.043; Bat: 540; Brindisi: 657; Foggia: 800; Lecce: 2.111; Taranto: 766, Residenti fuori regione: 62; Provincia in definizione: 20. Sono 87.416 le persone attualmente positive, 542 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Dati complessivi: 805.869 casi totali, 9.171.755 tamponi eseguiti, 710.615 persone guarite e 7.838 decessi.

Sono 2.811 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Tasso di positività al 9,5% sui 29.442 tamponi eseguiti, di cui 24.502 antigenici. Da ieri i guariti sono stati 1.735.

I ricoverati in terapia intensiva sono 20, 3 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 594, 21 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.831.