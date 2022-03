Basket: Nba, gli Hawks di Gallinari ko a Charlotte

17 marzo 2022 a

Charlotte, 17 mar. - (Adnkronos) - Gli Atlanta Hawks (34-35) di Danilo Gallinari perdono 116-106 sul campo degli Charlotte Hornets (35-35). Tra i padroni di casa LaMelo Ball chiude con 22 punti, 11 assist e otto rimbalzi, PJ Washington aggiunge 16 punti (13 dei quali in un quarto periodo da 31-21 di parziale per gli Hornets) e Charlotte conquista così la terza vittoria in fila, battendo Atlanta in quello che è uno scontro diretto per il play-in e prendendosi così virtualmente il 9° posto a Est anche grazie ai 20 punti in uscita dalla panchina di Montrezl Harrell e ai 18 a testa di Terry Rozier e Miles Bridges (tutti nel primo tempo).

Affonda Atlanta negli ultimi 10 minuti, in partita per tre quarti nonostante un appannato Trae Young che distribuisce ben 15 assist, ma firma il suo minimo in stagione alla voce punti: soltanto nove con 3/12 al tiro, nessun canestro dall'arco (0/6) e davvero poco altro. Serata storta anche per Danilo Gallinari - partito titolare al posto dell'infortunato John Collins: 5 punti, 2/5 al tiro e soli 14 minuti in campo, costretto poi a uscire anche lui causa infortunio al bicipite destro.