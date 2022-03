Basket: Nba, Dallas vince a Brooklyn con un canestro di Dinwiddie sulla sirena

17 marzo 2022 a

New York, 17 mar. -(Adnkronos) - Successo esterno per Dallas che vince a Brooklyn 113-111 sui Nets. L'ottava vittoria nelle ultime nove partite dei Maverickss arriva sulla sirena finale, ringraziando il secondo canestro della vittoria in fila di Spencer Dinwiddie dopo quello di Boston. Brooklyn — in back-to-back dopo la vittoria a Orlando e senza Kyrie Irving — era andata avanti grazie a un canestro di Kevin Durant a 10 secondi dalla fine, che ha poi commesso l'errore di lasciare libero l'ex di serata, pagandolo a caro prezzo.

Dinwiddie ha realizzato 15 dei suoi 22 punti nel solo ultimo quarto, segnando davanti alla panchina dove ha lasciato diversi amici. "Non l'ho sentita come una vendetta, l'ho vissuta più come uno scherzo che fai a tuo cugino" ha detto dopo la partita, realizzando il secondo "game-winner" in fila come fatto solamente da DeMar DeRozan in questa stagione in Nba. Insieme a lui ci sono 18 punti di Jalen Brunson e 12 di Dwight Powell, dovendo di nuovo fare a meno di Reggie Bullock per motivi personali.

A tutto il resto ci ha pensato Luka Doncic: il giocatore della settimana in carica per l'Ovest ha vinto lo scontro con quello dell'Est (Kevin Durant) realizzando 37 punti con 9 rimbalzi e 9 assist, tirando 14/26 dal campo di cui 5/12 da tre. Una prestazione da MVP in casa di Durant, che si è fermato a 23 con 6 rimbalzi e 10 assist dopo essere stato raddoppiato e triplicato sistematicamente, trovando altri 5 compagni in doppia cifra tra cui i 21 di Dragic.