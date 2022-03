Omicidio Cerciello: processo Appello, sentenza attesa nel pomeriggio**

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Sono entrati in camera di consiglio i giudici della Corte di assise d'Appello di Roma per decidere la sentenza nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due americani condannati all'ergastolo in primo grado per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. In apertura di udienza Elder ha fatto dichiarazioni spontanee: “Mi dispiace per quello che è accaduto, non sapevo fossero carabinieri” ha detto.

Ad attendere la sentenza, prevista nel pomeriggio, oltre agli imputati ci sono i familiari di Cerciello, tra cui la vedova, Rosa Maria Esilio e il fratello Paolo. Nella requisitoria del 10 febbraio scorso il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano ha chiesto di confermare l'ergastolo per Elder e ridurre a 24 anni la condanna per Gabriel Natale Hjorth.