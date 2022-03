A&C Investigazioni Roma: “Abuso Legge 104/92, falsa malattia e infortunio sul lavoro, come procedere regolarmente al licenziamento per giusta causa”

17 marzo 2022 a

(Roma 17 marzo 2022) - L'infedeltà aziendale è un fenomeno che viene regolamentato all'interno del Codice Civile e può essere provato rivolgendosi ad agenzie investigative autorizzate

“I dipendenti che abusano dei permessi ottenuti beneficiando della Legge 104/92 e dei permessi speciali previsti dalla legge 151/2001, falsa malattia ed infortunio, sono tra le cause, sempre più frequenti, che spingono le imprese (datrici di lavoro) a rivolgersi ad investigatori privati per procedere al licenziamento per giusta causa e di recedere il contratto di lavoro in tronco, quindi senza bisogno di preavviso”, introduce Simone Angelozzi, titolare della A&C Investigazioni di Roma - Brescia e Cassino. “Il lavoratore, oltre ai diritti, ha precisi obblighi nei confronti del proprio datore di lavoro, in particolare in relazione a diligenza e fedeltà, come sancito dal Codice Civile. I motivi all'origine del provvedimento devono essere oggettivi e gravi, tali da determinare la caduta del vincolo di fiducia tra azienda e dipendente”.

“La Cassazione ha stabilito che chi fa uso dei permessi della legge 104 per svolgere attività che non hanno nulla a che fare con l'assistenza di un malato, come svolgere un secondo lavoro o addirittura andare in vacanza, sia colpevole di abuso di diritto”, sottolinea Simone Angelozzi. “L'abuso raramente riguarda la veridicità dell'handicap del disabile, bensì si verifica quando i giorni di permesso concesso al lavoratore non vengono utilizzati per assistere quest'ultimo, come previsto dalla Legge”.

Il datore di lavoro ha un interesse legittimo nella tutela del patrimonio aziendale, pertanto è autorizzato a ricorrere ad un'agenzia investigativa per accertare fatti e comportamenti lesivi commessi dai lavoratori in danno alla propria azienda.

“Le indagini, ovviamente, devono essere svolte da investigatori privati in possesso di regolare licenza prefettizia e nel pieno rispetto della privacy e della legalità. L'azienda, tramite il titolare od un legale rappresentante, può rivolgersi ad un'agenzia di investigazioni privata e dare mandato per lo svolgimento di indagini di controllo”, spiega Simone Angelozzi titolare della A&C Investigazioni e della MyA Investigazioni. “Le indagini investigative vengono effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente limitandosi a provare la presunta infedeltà di un socio, un collaboratore o un dipendente. Per evitare che le operazioni di indagine per infedeltà aziendale superino i limiti previsti dalla Legge, dal Codice Civile e dallo Statuto dei Lavoratori, è sempre bene affidarsi a dei professionisti del settore”.

L'investigatore privato Simone Angelozzi può svolgere indagini investigative anche in Svizzera essendo autorizzato dalla Polizia Cantonale della Repubblica del Cantone Ticino con tessera identificativa n. ID444

