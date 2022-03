F1: Aston Martin, Vettel positivo al Covid, Huelkenberg al suo posto per Gp Bahrain

17 marzo 2022 a

Sakhir, 17 mar. - (Adnkronos) - Il pilota dell'Aston Martin Sebastian Vettel è risultato positivo al Covid e non parteciperà al primo Gran Premio della stagione di F1 in Bahrain. Il tedesco sarà sostituito dal connazionale Nico Huelkenberg. Lo ha annunciato il team in un comunicato. Dai test pre-stagionali della scorsa settimana, sempre in Bahrain, Vettel è il secondo pilota a risultare positivo, dopo l'australiano della McLaren Daniel Ricciardo che è guarito e potrà quindi partecipare al GP.