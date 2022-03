Calcio: Palummella (ultras Napoli), 'stadi al 100%? Era ora, giusta prudenza in entrata e uscita'**

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - "Era ora che si riaprissero gli stadi al 100%, mi pare che le cose sotto il profilo dei casi Covid siano sotto controllo e soprattutto gli ospedali sono abbastanza liberi e quindi mi sembra la decisione più giusta forse un po' tardiva". Così all'Adnkronos Gennaro Montuori detto 'Palummella', leader storico dei tifosi del Napoli, in merito all'imminente riapertura degli stadi al 100%. Sui rischi di assembramenti all'ingresso e all'uscita e sul possibile utilizzo delle mascherine Montuori sottolinea: "Un po' di prudenza è giusta, ci sta. Se lo dicono i virologi e non i politici che spesso ci prendono in giro, io penso che la stragrande maggioranza dei tifosi le indosserà all'entrata e all'uscita perché non è vero che siamo una massa di indisciplinati ma ragazzi con la testa sulle spalle. Certo quando si tifa non le possiamo usare ma siamo all'aperto e i rischi dovrebbero essere molto ridotti".