La prima birra virtuale al mondo è qui, brindiamo a Heineken Silver

Birrificazione con i pixel, non con il lievito: Heineken® lancia la prima birra virtuale prodotta nel mondo virtuale, Heineken® Silver

AMSTERDAM, 17 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Heineken® ha lanciato oggi la sua prima nuovissima birra virtuale, Heineken® Silver, in esclusiva nel suo birrificio virtuale all'interno della piattaforma digitale immersiva Decentraland.

Nel mondo reale, Heineken® è nota per la sua impareggiabile qualità, affinata in decenni di innovazione nella produzione di birra. Ora, la stessa esperienza nel settore che ha reso Heineken® famosa nel mondo è oggetto di una trasformazione high-tech per conquistare il metaverso, un pixel alla volta. Heineken® è da sempre appassionata di ingredienti naturali, ma nel metaverso è alla ricerca dei migliori ingredienti prodotti al 100% da computer.

Il nostro speciale "Lievito A", generalmente prodotto in serbatoi orizzontali, è stato sostituito con "Pixel A". Dimenticate il luppolo raccolto nei campi, la birra virtuale Heineken® Silver è prodotta con luppolo binario codificato, coltivato da agricoltori "non giocanti" o NPC (non-player character). E, naturalmente, l'intero processo di produzione virtuale della birra è supervisionato da assistenti di produzione virtuale dedicati di Heineken®, stand-in digitalizzati per i nostri super produttori.

Tutti questi elementi contribuiscono a sviluppare una birra assolutamente unica che i visitatori del birrificio virtuale di Heineken® su Decentraland potranno vedere in un mondo virtuale. Se riuscissero a stampare in 3D il prodotto, sarebbero in grado di prendere in mano e assaggiare la birra virtuale Heineken® Silver nel mondo reale.

La birra virtuale è stata presentata in occasione di un evento di lancio dei prodotti nel birrificio virtuale di Heineken®, durante il quale gli ospiti hanno potuto scoprire come la birra viene prodotta in pochi secondi, mentre gustavano aragoste e caviale pixelati e godevano della compagnia degli ambasciatori Heineken, tra cui Thierry Henry.

Bram Westenbrink, Responsabile globale del marchio Heineken®, ha dichiarato: "In Heineken® pensiamo che il collegamento con le persone sia vitale per l'esistenza umana, come l'aria che respiriamo o l'acqua che beviamo, e sappiamo che il metaverso unisce le persone in un modo spensierato e immersivo che è davvero entusiasmante, ma non è il luogo migliore per assaggiare una nuova birra. La nostra nuova birra virtuale, Heineken® Silver, vuole essere uno scherzo presentato con ironia. È un'idea consapevole che si prende gioco di noi e di molti altri marchi che si stanno lanciando nel metaverso con prodotti destinati a essere apprezzati nel mondo reale. Per il momento, non possiamo assaggiare pixel e byte. Quindi, vogliamo scherzare e ricordare a tutti che niente batte il gusto di una birra rinfrescante, compresa la nostra nuova Heineken® Silver virtuale, nel mondo reale".

Per aggiungere un po' di gusto al metaverso e all'Heineken® Silver virtuale, Heineken® ha collaborato con lo street artist spagnolo e autodidatta J. Demsky per progettare parti della casa virtuale di Heineken® Silver.

J.Demsky ha dichiarato: "Essendo un amante di lunga data di Heineken®, sono entusiasta di essere coinvolto in questo lancio divertente e unico che porta in vita il marchio e la birra virtuale Heineken® Silver in un modo davvero unico. Poter offrire alle persone un modo per comprendere artisticamente quale potrebbe essere il gusto di una bevanda virtuale, soprattutto quando si combinano i pixel e la tecnologia, si adatta perfettamente a chi sono e all'arte che mi piace creare, quindi spero che alle persone piacerà la mia interpretazione di come potrebbe essere l'Heineken® Silver virtuale se avesse un sapore".

Per visitare la casa virtuale realizzata da J. Demsky per Heineken® Silver e accedere a una fornitura infinita della nuova birra virtuale Heineken, basta visitare: https://play.decentraland.org/?island=Ii7xt&position=-123%2C-82.

Informazioni su Heineken® Silver:

Heineken® Silver è prodotta con pixel purificati al 100%, filtrati ben tre volte con firewall e caricati con 5 milioni di megabit al secondo. Per ulteriori informazioni sul prodotto, contattare i recapiti sopra indicati; inoltre, le schede tecniche del prodotto possono essere condivise.

Informazioni su HEINEKEN:

HEINEKEN è il produttore di birra più internazionale al mondo. È il principale sviluppatore e commercializzatore di marchi di birra e sidro di alta qualità. Guidato dal marchio Heineken®, il Gruppo ha un portafoglio di oltre 300 birre e sidri internazionali, regionali, locali e specializzati. Ci impegniamo a favore di innovazione, investimento a lungo termine nel marchio, vendite responsabili e una gestione mirata dei costi. Attraverso il motto "Brewing a Better World", integriamo la sostenibilità in azienda.

HEINEKEN ha una presenza geografica ben distribuita con posizioni di leadership sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Impieghiamo oltre 85.000 dipendenti e gestiamo birrifici, malterie, impianti per la produzione di sidro e altri stabilimenti di produzione in oltre 70 Paesi. Le azioni di Heineken N.V. e Heineken Holding N.V. sono quotate su Euronext ad Amsterdam. I prezzi delle azioni ordinarie sono accessibili su Bloomberg con i simboli HEIA NA e HEIO NA e su Reuters come HEIN.AS e HEIO.AS. HEINEKEN ha due programmi sponsorizzati di primo livello ADR (American Depositary Receipt): Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) e Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

Le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito web di HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com. Seguiteci anche su Twitter via @HEINEKENCorp.

