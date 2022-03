Milano: anziana investita da tram in pieno centro, è gravissima **

17 marzo 2022 a

Milano 17 mar. (Adnkronos) - Un'anziana è stata investita da un tram nel pieno centro di Milano. L'incidente è avvenuto alle 11.45 in via Alberico Albricci, vicino a piazza Missori.

La donna, di 72 anni, è rimasta gravemente ferita. Al momento dell'arrivo dei soccorsi si trovava in arresto cardio circolatorio con traumi multipli. Sul posto sono intervenuti automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e Polizia locale.

L'anzia è stata trasportata con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. I soccorsi sono stati necessari anche per il conducente del tram, di 50 anni, che senza traumi evidenti è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.