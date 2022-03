TRICORBRAUN ACQUISISCE NEVILLE AND MORE, LEADER BRITANNICO DEL PACKAGING

17 marzo 2022 a

L'acquisizione espande la presenza globale di TricorBraun

ST. LOUIS, 17 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Tricorbraun, leader globale del packaging, ha annunciato oggi di aver acquisito Neville and More, leader britannico del packaging in imballi rigidi, espandendo ulteriormente la sua presenza in Europa e nel mondo.

Neville and More è leader nella fornitura di imballi di vetro, plastica e alluminio per molti brand noti in vari mercati finali, compresi cura della salute, farmaci, cura della persona e food & beverage.

"La nostra acquisizione di Neville and More, leader stimato nel mercato britannico del packaging, ci permette di offrire maggiori servizi e numerose opzioni di supply chain ai clienti", ha affermato Court Carruthers, presidente e CEO di TricorBraun. "Neville and More fornisce da 70 anni soluzioni innovative e di alta qualità per il packaging e non vediamo l'ora di investire nella sua crescita costante. Siamo emozionati di dare il benvenuto al team Neville and More nella famiglia TricorBraun."

Tutti i membri del team Neville and More resteranno in TricorBraun. L'azienda continuerà come unità aziendale indipendente, operando come Neville and More, azienda TricorBraun. Joe Mazzilli, veterano del settore del packaging e Sales Leader di TricorBraun in Gran Bretagna negli ultimi 10 anni, diventerà Amministratore Delegato di Neville and More.

"Grazie ai nostri valori analoghi e alla dedizione condivisa ad un servizio clienti eccezionale, nonché ai prodotti di alta qualità che entrambi offriamo, TricorBraun è la casa ideale per la prossima fase aziendale di Neville and More," ha dichiarato Claire Sharpe, proprietaria di Neville and More. "Guardiamo con entusiasmo alla futura crescita di Neville and More con un leader del packaging tanto ammirato."

Sin da quando è stata fondata, TricorBraun ha collaborato con i team di gestione per acquisire con successo e accelerare ulteriormente la crescita di 32 aziende del packaging a livello globale.

I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.

L'azienda Neville and More

Forte di 70 anni di innovazione nel packaging e di una crescita costante, Neville and More è totalmente dedicata alla fornitura di bottiglie di plastica e di vetro, vasi di plastica e di vetro, bottiglie e vasi di alluminio, tappi, dispenser, pompette per spray e lozioni.

L'azienda TricorBraunFondata nel 1902, TricorBraun è leader globale nel packaging e il più grande distributore di imballaggi primari del Nord America. Forniamo soluzioni innovative per un'ampia gamma di clienti nei mercati finali, con contenitori, tappi, dispenser, tubetti e imballi flessibili in plastica, vetro e alluminio. Il nostro pluripremiato Centro di design e progettazione propone un design avanzato, guidato dalla conoscenza approfondita dei consumatori e da soluzioni creative. Sfruttiamo la nostra esperienza globale all'interno della supply chain, la nostra presenza espansiva e sostenibile e il nostro impareggiabile potere d'acquisto per identificare i migliori partner da cui acquistare e le migliori soluzioni con buon rapporto qualità-prezzo per i nostri clienti. TricorBraun consiste in 1600 professionisti del packaging che operano da più di 70 siti in America del nord e del sud, Europa, Asia e Australia.

