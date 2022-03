Rugby: Sei Nazioni, ufficiale il XV azzurro per la sfida con il Galles

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - Kieran Crowley, il ct dell'Italrugby ha ufficializzato la formazione che sabato alle 15.15 (ora italiana) affronterà il Galles al Principality Stadium di Cardiff nel quinto ed ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2022. La partita sarà trasmessa in diretta – con collegamento a partire dalle 14.30 – su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8.

Confronto numero 31 tra gli Azzurri e i Campioni in carica del torneo. Inedito triangolo allargato con Capuozzo – alla prima presenza da titolare dopo le due mete all'esordio da subentrato contro la Scozia nella scorsa giornata – Ioane e Padovani all'ala. Conferma per la coppia di centri Brex-Marin – alla terza partita consecutiva da titolare – e la mediana formata da Garbisi e Braley.

Terza linea formata da Halafihi, Lamaro – arrivato all'ottavo caps da capitano – e Pettinelli. Seconda linea di esperienza con Fuser che torna a vestire la maglia da titolare dopo il Test Match vinto contro l'Uruguay nelle Autumn Nations Series andando a completare il reparto - sceso in campo nel match dello scorso novembre al Lanfranchi - insieme a Ruzza. Conferma in prima linea per Ceccarelli, Nicotera e Fischetti.

In panchina pronti a subentrare a gara in corso Bigi, Traorè, Pasquali, Sisi, Cannone, Steyn – che toccherà quota 50 caps in Nazionale – Fusco e Zanon. “Andremo a disputare il prossimo match in uno degli stadi più iconici del panorama del rugby mondiale. Troveremo di fronte una squadra che ha recuperato giocatori importanti e che avrà voglia di reagire. Noi vogliamo chiudere il torneo nel miglior modo possibile confermando il gioco mostrato in più momenti del match contro la Scozia” ha dichiarato Kieran Crowley.

Arbitrerà il match l'irlandese Andrew Brace. L'Italia partirà oggi per raggiungere Cardiff. Nel gruppo azzurro mancheranno Zilocchi e Negri che torneranno a disposizione dei propri club di appartenenza.

Questa la formazione azzurra che scenderà in campo: Ange Capuozzo, Edoardo Padovani, Juan Ignacio Brex, Leonardo Marin, Montanna Ioane, Paolo Garbisi, Callum Braley, Toa Halafihi, Michele Lamaro, Giovanni Pettinelli, Federico Ruzza, Marco Fuser, Pietro Ceccarelli, Giacomo Nicotera, Danilo Fischetti.