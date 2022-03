Pnrr: De Micheli, 'proposta Letta di spostare a 2027 è di buon senso'

17 marzo 2022 a

a

a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Pienamente d'accordo con Enrico Letta che ha chiesto di spostare di un anno, al 2027, il bilancio nazionale ed europeo del #Pnrr per rimodulare i progetti e presentare bandi adeguati al nuovo quadro economico. Una proposta di buon senso per il bene dell'Italia e dell'Europa". Lo scrive su Twitter la parlamentare Paola De Micheli, responsabile nazionale del Partito Democratico per l'attuazione del Pnrr.