Ucraina: Visco, 'da guerra forte aumento rischi estremi'

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - "La guerra aumenta considerevolmente i rischi di coda. Mi riferisco principalmente alla preoccupante possibilità che la carenza di gas faccia salire ulteriormente i prezzi dell'energia o costringa per qualche tempo al razionamento di gas ed elettricità, interrompendo la produzione. Ma anche l'integrazione del mercato e la cooperazione multilaterale rischiano di essere gravemente colpite. Quello che stiamo vivendo è uno spartiacque profondo, oltre che drammatico, che può portare a modelli economici ora difficili da definire". E' l'allarme lanciato dal governatore di Bankitalia, Ignazio Visco nel suo discorso alla conferenza annuale "The Ecb and Its watchers", in corso a Francoforte.