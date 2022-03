Ucraina: Bambino Gesù, 44 bimbi presi in carico e 18 ricoverati oggi

17 marzo 2022 a

Milano 17 mar. (Adnkronos) - Sono 44 i bambini e le bambine ucraini presi in carico dal Bambino Gesù di Roma dall'inizio del conflitto, mentre i ricoverati oggi sono 18. Sono questi gli ultimi dati comunicati dall'ospedale.

I piccoli pazienti assistiti sono per la maggior parte bambini con malattie pregresse, per cui la guerra ha reso necessario il trasferimento in Italia, ma anche feriti a causa del conflitto. Gli arrivi sono giornalieri, sia tramite canali istituzionali e di associazioni, che mediante spostamenti autonomi delle famiglie.