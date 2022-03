17 marzo 2022 a

Milano 17 mar. (Adnkronos) - Per la donna di 72 anni investita questa mattina da un tram in via Alberico Albricci, nel pieno centro di Milano, trasportata in codice rosso in arresto cardiaco all'ospedale Policlinico, si è reso necessario un intervento di chirurgia d'urgenza, che a quanto apprende l'Adnkronos è ancora in corso. L'anziana ha subito numerosi traumi nel violento impatto contro il tram, ma non è stata arrotata dal mezzo.