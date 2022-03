Ucraina: al via domani prima missione evacuazione Croce Rossa, Rocca sul posto**

17 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Al via la prima missione di evacuazione di civili della Croce Rossa Italiana in Ucraina: un convoglio partirà domani per Leopoli con l'obiettivo di portare in Italia oltre 60 persone fragili (bambini, anziani, diversamente abili ecc.). Parallelamente, il Presidente Francesco Rocca si recherà a Vinnytsia e Chernivtsi per raccogliere richieste e necessità della Croce Rossa Ucraina.

“Da settimane - sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) – la Cri ha messo in atto un ponte umanitario importante per rispondere alle enormi necessità della Croce Rossa Ucraina, inviando numerosi convogli di aiuti. A questo, ora si aggiunge la richiesta di evacuazione di civili fragili alla quale abbiamo dato prontamente risposta, mettendo a disposizione tutte le nostre forze. Un convoglio, infatti, partirà nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo alla volta di Leopoli. Nel frattempo, mi recherò in Ucraina per portare la solidarietà di tutta la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e della Croce Rossa italiana ai nostri colleghi ucraini e coordinare gli aiuti insieme alla Croce Rossa Ucraina che, nonostante la drammaticità della situazione, non ha mai smesso di operare con tenacia, passione ed enorme coraggio”.

La missione di evacuazione a Leopoli: Il convoglio Cri composto da due ambulanze, 6 pulmini, 2 minibus, 3 autobus di cui uno ad alto biocontenimento, 2 macchine e un furgone per materiali vari, partirà da Roma alla volta di Leopoli, via Polonia, con 36 persone a bordo, tra cui volontari, staff, medici, infermieri Oss, operatori Rfl, infermiere volontarie e membri del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. La missione giungerà a Leopoli sabato 19 marzo presso le strutture della Croce Rossa Ucraina e, dopo aver effettuato un triage sanitario e i tamponi Covid, accompagnerà il gruppo di persone fragili verso diverse strutture del nostro Paese. La missione in Ucraina a Vinnytsia e Chernivtsi: Il Presidente Francesco Rocca, invece, sarà a Vinnytsia, in Ucraina, via Romania, domenica 20 marzo e lunedì 21 a Chernivtsi. E' prevista una conferenza stampa a Siret (Romania) il pomeriggio di lunedì 21 marzo.