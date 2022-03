Enel: nel 2021 ricavi a 88,006 mld (+33,3%), utile netto ordinario a 5,593 mld (+7,6%)

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Enel ha chiuso il 2021 con ricavi pari a 88.006 milioni di euro, in crescita del 33,3% rispetto ai 66.0041 milioni di euro del 2020. La variazione positiva è riconducibile a tutte le Linee di business, principalmente per le maggiori quantità di energia elettrica prodotte e vendute. La variazione risente inoltre del provento realizzato dalla cessione della partecipazione detenuta in Open Fiber. Tali effetti sono stati parzialmente compensati dal negativo andamento dei cambi, prevalentemente in America Latina. Lo rende noto l'Enel in un comunicato dopo che il Cda, presieduto da Michele Crisostomo, ha approvato nella riunione odierna i risultati dell'esercizio 2021.

L'ebitda ordinario di Enel è pari a 19.210 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto ai 18.0272 milioni di euro del 2020. L'ebitda si attesta a 17.567 milioni di euro (16.9032 milioni di euro nel 2020, +3,9%) mentre l'ebit è pari a 7.680 milioni di euro (8.4552 milioni di euro nel 2020, -9,2%).

Enel ha registrato nel 2021 un risultato netto ordinario del gruppo pari a 5.593 milioni di euro (5.197 milioni di euro nel 2020, +7,6%) grazie all'andamento positivo della gestione operativa ordinaria e alla minore incidenza delle interessenze di terzi, che hanno più che compensato le maggiori imposte registrate principalmente per le riforme fiscali in Argentina e Colombia. Il risultato netto del gruppo è pari a 3.189 milioni di euro (2.610 milioni di euro nel 2020, +22,2%). L'indebitamento finanziario netto si attesta a 51.952 milioni di euro (45.415 milioni di euro nel 2020, +14,4%).