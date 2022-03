17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Voglio rivolgere la mia gratitudine a tutti gli italiani per l'altruismo e la pazienza dimostrata in questi due anni. Noi siamo sempre percepiti all'estero come un popolo che manca di senso civico, non è vero. Sono stati bravissimi, sono state raggiunte punte di vaccinazione tra le più alte in Europa, di questo occorre andare fieri". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.