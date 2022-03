Ucraina: Draghi, 'invio armi? Aiutiamo Kiev e difendiamo valori Repubblica italiana e Ue'

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "L'Italia, come altri Paesi dell'alleanza, aiutano l'Ucraina a difendere la propria società e democrazia e mentre lo facciamo, difendiamo allo stesso momento i nostri valori su cui è fondata la Repubblica, l'Unione Europea. Quindi l'invio di armi o l'applicazione di sanzioni va visto in questo modo: sono strumenti necessari che dobbiamo usare per difenderci, per difendere l'Ucraina, la nostra democrazia, la nostra libertà e i nostri valori fondamentali". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.