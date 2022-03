Ciclovie e servizi, il modello Dinaclub di Repower

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - La creazione di nuove opportunità sul mercato cicloturistico passa anche dalle scelte dei singoli operatori del territorio, che sia individualmente che in forma associata possono far crescere il livello di servizio, e quindi accrescere notevolmente l'impatto, e l'indotto, del turismo in bicicletta. Per rispondere ad alcuni di questi bisogni chiave, Repower ha creato Dinaclub , il primo network di ricarica per e-Bike con il quale punta ad elettrificare le ciclovie d'Italia.

Dina è la prima rastrelliera per e-bike targata Repower, realizzata dallo studio del designer Compasso d'Oro alla carriera Makio Hasuike, che consente di parcheggiare sette bike e ricaricarne quattro in contemporanea. Con il QR code associato a ogni Dina è possibile entrare nella community e partecipare alla gamification per riscattare gratuitamente mappe territoriali di komoot, piattaforma per la pianificazione e navigazione di percorsi outdoor con 22 milioni di utenti in Europa.

Terzo pilastro del progetto Dinaclub è il portale ( dinaclub.repower.com ), uno spazio online ricco di news per gli appassionati del cicloturismo e il punto di atterraggio della community, che avrà accesso ad una selezione di contenuti proposti in base ai propri interessi e potrà partecipare ai contest per eleggere il biker più attivo e la struttura più apprezzata.