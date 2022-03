L'atteso ritorno delle celebrazioni di San Patrizio sull'isola di smeraldo

18 marzo 2022 a

a

a

DUBLINO, 17 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Dopo oltre due anni, ripartono oggi sull'isola di smeraldo gli eventi dal vivo in occasione di San Patrizio. E a Dublino, sono migliaia le persone che hanno assistito al gioioso ritorno del tanto amato St. Patrick's Festival, con la tradizionale parata colorata che ha animato le strade della città per celebrare la festa nazionale dell'Irlanda.

Ospite d'onore internazionale del festival è stato la star hollywoodiana di origini irlandesi John C. Reilly, che si trovava a Dublino per scoprirne le attrazioni uniche e che ha preso parte a una visita speciale alla casa della Guinness, la Guinness Storehouse, prima di partecipare alla prima parata per il St Patrick's Day organizzata dopo il 2019.

Il giorno di San Patrizio è celebrato in tutto il mondo da oltre 80 milioni di persone che hanno legami con l'Irlanda e la musica e le danze irlandesi in occasione di questa significativa giornata sono diventate globalmente sinonimo di festa. Anche per questo, nel 2022 Turismo Irlandese ha deciso di portare a Milano (Via Dante verso Cairoli), Londra, New York e Sydney un inedito e coinvolgente invito per le celebrazioni della ricorrenza di San Patrizio attraverso l'innovativo Green Button Festival.

Prende vita proprio oggi e lo fa attraverso particolari wall digitali, mettendo i passanti in contatto con alcuni dei musicisti irlandesi più amati e con interessanti nomi emergenti: chi si trova a passare nei punti delle città dove sono localizzati i cartelloni digitali ha la possibilità di attivare registrazioni audio e video di differenti performances, create ad hoc in vari luoghi dell'isola. Grazie alla sua innovativa impostazione, il festival va in scena, infatti, attraverso lo smartphone, inquadrando i codici QR giganti presenti sui wall e premendo il pulsante verde che appare per far partire una performance.

Oltre che tramite i wall posizionati nelle grandi città coinvolte dall'iniziativa, le esibizioni possono essere visualizzate attraverso il sito www.irlanda.com/GreenButtonFestival, modalità che rende il festival musicale irlandese veramente alla portata di chiunque in ogni parte del mondo.

Progettualità e tecnologia innovative sono alla base di questa nuovissima iniziativa che in modo inedito da vita a un evento musicale phigital che si svolge in città con fusi orari diversi e che è controllato unicamente dai cellulari delle persone.

Tra le performance del festival figurano le esibizioni di nomi come la band Clannad e Denise Chaila nella contea di Donegal; Ryan McMullan dell'Oh Yeah Music Centre di Belfast, nominata città della musica dall'UNESCO alla fine dell'anno scorso; il gruppo folk contemporaneo Kíla; la DJ e vocalist Gemma Bradley e i ballerini Riverdance, ripresi presso la Giant's Causeway e alle Cliffs of Moher.

Oltre a portare a una vasta platea nomi affermati e stelle nascenti, il festival rappresenta anche una celebrazione del ritorno degli artisti irlandesi alle esibizioni live e ai concerti dopo un lungo periodo di assenza dal palco.

www.irlanda.com/GreenButtonFestival

Video - https://www.youtube.com/watch?v=QWm1rFmhIZA