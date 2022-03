Ucraina: Di Maio, 'agghiacciante oltre 40 presidi sanitari colpiti da russi'

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - E' "agghiacciante" il comunicato dell'Organizzazione mondiale della sanità in cui si denuncia che "i militari russi hanno colpito oltre 40 volte presidi sanitari" in Ucraina. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto a Speciale Tg1 sulla guerra nel Paese dopo l'invasione russa. Di Maio ha ricordato anche il bombardamento del teatro della città di Mariupol, che "era stato segnalato" con la "scritta bambini" per indicare che era un "rifugio di civili". E ha ribadito che "come governo abbiamo dato un piccolissimo segnale" annunciando la disponibilità "a ricostruirlo noi quel teatro quando tutto sarà finito". "Adesso - ha insistito - dobbiamo lavorare per corridoi umanitari".