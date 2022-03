Rinnovo della Cessione Cessione del Quinto: quando, come e perchè

18 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 18 Marzo 2022. Hai una Cessione del Quinto in corso? Forse non lo sai, ma hai la possibilità di rinnovarla per ottenere ulteriore liquidità per realizzare i tuoi progetti. L'importo totale richiedibile è sempre di un massimo di 75000 € di finanziato, da rimborsare con rate costanti fino ad un massimo di 120 mesi.

Vediamo insieme come funziona il rinnovo di questo prestito assicurato, soluzione ideale per i pensionati e per i lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato.

Quando è possibile rinnovare la Cessione del Quinto?

Per Legge, hai sempre la possibilità di rinnovare la tua Cessione del Quinto purché tu abbia già rimborsato il 40% dell'importo originale e abbia meno di 85 anni. Se, però, la durata del finanziamento è inferiore a 60 mesi, il rinnovo può avvenire anche in modalità anticipata: sarà sufficiente che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla stipula della prima cessione. In questo caso il nuovo presto però dovrà obbligatoriamente avere durata di 120 mesi.

Esempio concreto di Cessione del Quinto

Facciamo un esempio concreto, per capire esattamente come funziona il rinnovo della Cessione del Quinto.

Mario (nome di fantasia) ottiene 4.500 euro, da restituire in 60 mesi con una rata di 105 euro. La Cessione del Quinto di Mario ha durata uguale a 5 anni, quindi, dopo un solo anno, può essere rinnovata in un nuovo finanziamento della durata di 10 anni.

Mario riceve sul suo conto corrente ulteriori 4.700 euro (al netto dell'estinzione della prima cessione, che viene chiusa) da rimborsare in 120 mesi con una rata mensile da 125 euro.

Con soli 20 euro in più al mese di rata, Mario è riuscito ad ottenere nuova liquidità per realizzare i propri progetti o far fronte a spese impreviste, senza impattare negativamente sul proprio bilancio familiare mensile.

*Tassi di interesse e spese accessorie applicati in questo esempio sono fittizi, al solo scopo di spiegare il rinnovo della Cessione del Quinto

Come rinnovare la Cessione del Quinto?

“ Rinnovare la Cessione del Quinto è molto semplice” spiega Diego Perego, Vice Responsabile Canale Diretto di Sigla Credit. “Per esempio, con noi è sufficiente compilare il form sul sito web per essere ricontattati rapidamente da un consulente e ricevere un preventivo gratuito e senza impegno. È anche possibile rinnovare la Cessione del Quinto con un Istituto di Credito diverso da quello con cui si è stipulato il primo contratto”.

Perché rinnovare la Cessione del Quinto?

Rinnovare la propria Cessione del Quinto è la soluzione facile e vantaggiosa per ottenere ulteriore liquidità a tassi bassi e fissi, grazie alla convenzione con INPS e altri enti previdenziali, con l'assicurazione sempre inclusa.

La rata mensile da rimborsare non può mai superare il 20% dello stipendio o della pensione e questo assicura una maggior sostenibilità del finanziamento, evitando di cadere nel sovraindebitamento.

Riassumiamo tutto quello che devi sapere per rinnovare la tua Cessione del Quinto

● Per richiederla devi aver rimborsato almeno il 40% dell'importo finanziato o - per contratti di durata uguale o inferiore a 5 anni - devono essere trascorsi almeno sei mesi dalla stipula della prima cessione

● Puoi chiedere un preventivo e iniziare la pratica per il rinnovo fino a 4 mesi prima della data in cui la Cessione del Quinto diventerà effettivamente rinnovabile - ideale in caso di spese programmate

● Il tasso resta fisso e la rata costante per tutta la durata del finanziamento

● La rata mensile non può, anche nel caso del rinnovo, essere superiore a 1/5 dello stipendio o della pensione

● L'importo finanziabile fino a 75.000 euro da restituire in massimo 120 mesi

● Il prelievo mensile della rata effettuatodirettamente da INPS su busta paga o pensione

● Lo puoi estinguere in qualsiasi momento, sia totalmente che parzialmente

Per approfondire i vantaggi del rinnovo della Cessione del Quinto puoi anche consultare il sito dell'INPS.

Per informazioni:

Sigla Credit è specializzata nell'erogazione di Prestiti con la Cessione del Quinto dello stipendio e della pensione. Con oltre 35 anni di esperienza nel settore e una rete di agenti in tutta Italia, Sigla si pone l'obiettivo di offrire ai propri clienti un credito accessibile e allo stesso tempo responsabile, anche grazie alle vantaggiose convenzioni INPS e NoiPA.

Telefono: 0438 1740028

E-mail: [email protected]

Sito web: siglacredit.it