Milano 18 mar. (Adnkronos) - "Siamo andati oltre, e ci siamo rialzati, ma il nostro cuore è rimasto lì". Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, nella Giornata nazionale per le vittime del Covid-19, pubblicando una foto delle bare in fila nei giorni più drammatici per la sua città.