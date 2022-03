Russia: min. Finanze conferma pagamento bond in dollari, Mosca evita default**

18 marzo 2022 a

a

a

Roma, 18 mar. - (Adnkronos) - Mosca evita - almeno per il momento - il default essendo riuscita a completare il pagamento in dollari delle cedole di Eurobond in scadenza lo scorso 16 marzo. Infatti, il Ministero delle Finanze della Federazione Russa ha riferito in una nota che la filiale londinese di Citibank, che opera da agente di pagamento su questi titoli, "ha ricevuto i fondi" per completare i pagamenti agli obbligazionisti per un importo totale di 117,2 milioni di dollari. La prospettiva di un pagamento non completato o in altra valuta dai dollari aveva spinto nelle ultime ore l'agenzia S&P a declassare ulteriormente a CC il rating sul debito della Russia.